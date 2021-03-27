حبس شاب وعرضه على مستشفى أمراض نفسية بعد قتله عمه وحرق جثته في الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، حبس شاب قتل عمه، وأحرق جثته، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما قررت عرضه على مستشفى للأمراض النفسية لبيان ما إذا كان يعانى من مرض نفسى من عدمه.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بوحدة سكنية في دائرة قسم ثان الزقازيق، وانتقل ضباط الحماية المدنية وضباط قسم ثانى الزقازيق، إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات قيام شاب 35 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة ، بقتل عمه 72 سنة مهندس، بطعنة نافذة بالسكين وإشعال النيران فى جثته.

وكشفت التحريات، أن المجنى عليه ذهب لزيارة نجل شقيقه الذى يعانى من مرض نفسى ، فقام بالتعدى عليه بالسكين وإشعال النيران به داخل المسكن ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه ، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة ، وتم إخطار النيابة العامة .