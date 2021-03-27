تونس تعلن استئناف الرحلات السياحية اعتبارا من 19 أبريل المقبل

وكالات

أعلن وزير السياحة التونسى الحبيب عمار استئناف الرحلات السياحية لوكالات الأسفار بدءا من 19 أبريل المقبل في ظل تحسن الوضع الوبائي فى البلاد، وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع للجنة مكافحة فيروس كورونا أن استئناف الرحلات سيتم وفق بروتوكول وإجراءات سيتم ضبطها لاحقا بالتنسيق مع وزارة الصحة، وعادت الرحلات السياحية لفترة قصيرة في صيف 2020 عقب تدابير الإغلاق التي رافقت الموجة الأولى لجائحة كورونا، قبل أن تتوقف مجددا مع تفشي الفيروس الفتاك بسرعة أكبر خلال الموجة الثانية.

وقال عمار: "هذه الفترة من الموسم تعتبر هامة جدا للقطاع السياحي على اعتبار أن كل الوجهات السياحية تبدأ بتقديم ما لديها من عروض"، مشيرا إلى أن تونس وجهة معروفة في البحر الأبيض المتوسط ويجب أن تكون جاهزة، وأضاف وزير السياحة أن الوجهة التونسية يجب أن تكون ذات قدرة تنافسية من حيث شروط القدوم والدخول إليها وآمنة من الناحية الصحية، وتابع: "نأمل أن يكون نسق التطعيم بأكثر سرعة"، موضحا أن التقدم بسرعة أكبر في التطعيم سيمنح جاذبية أكبر للوجهة السياحية التونسية.

ويعد قطاع السياحة الحيوي أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا كما تضرر الآلاف من الحرفيين الناشطين في الأسواق السياحية والفنانين والمهنيين في القطاع الثقافى.

وحسب بيانات وزارة السياحة تراجع القطاع بنسبة 65 بالمئة في العائدات عام 2020 مقارنة بعام 2019 كما تراجع عدد الوافدين بنحو 80 بالمئة.