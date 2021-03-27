تونس تسجل 21 حالة وفاة بكورونا.. والمغرب يعلن تلقى أكثر من 4 مليون اللقاح

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الجمعة، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و684 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل745 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 248 ألفًا و782 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 509 حالات من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 11 ألفا و319 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 284 حالة، إلى جانب 102 مريضً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

من جانبها ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و293 ألفا و544 شخصا حتى اليوم.

وأفادت الوزارة- في بيان، بأن 4 آلاف و263 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفة أن 3 ملايين و231 ألفا و742 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح (أسترازينكا) المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني.

وكانت الصحة المغربية أعلنت، في وقت سابق، بدأ المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة في إطار توسيع دائرة التلقيح.