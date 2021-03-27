تمركز 18 سيارة حماية مدنية بمحيط انهيار عقار جسر السويس

كتب عبد الرحمن سيد

تمركزت 18 سيارة حماية مدنية وإسعاف، بمحيط موقع انهيار عقار بمنطقة جسر السويس، لقيام رجال الحماية المدنية بعمليات البحث ورفع الأنقاض بعد الاستعانة بأوناش لرفع ركام العقار، فيما تنقل سيارات الإسعاف لنقل أي أشخاص يتم انتشالهم.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ، بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم السبت، بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث، وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.