اليوم السابع
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"تضامن سوهاج" تستجيب لـ"اليوم السابع" وتنقل الست "سمرا" إلى دار رعاية

السبت، 27 مارس 2021 05:37 م
"تضامن سوهاج" تستجيب لـ"اليوم السابع" وتنقل الست "سمرا" إلى دار رعاية سمرة الراوي
سوهاج محمود مقبول - هيثم البدرى

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قررت مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج نقل سمرة الراوي إحدي مصابي حادث قطاري سوهاج والتي كانت في طريقها للقاهرة بعد خلافات مع نجلها وطردها من المنزل، استضافتها داخل دار المسنين بمحافظة سوهاج، مع تقديم كافة أوجه الرعاية لها تمهيداً لنقلها إلي إحدي دور الرعاية بالقاهرة.

صرح بذلك محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن بسوهاج .

وأضاف عبد السلام أنه تم على الفور استجابة لما تم نشره علي اليوم السابع إرسال فريق من التحرك السريع إلى مستشفى طهطا العام لمتابعة الحالة الصحية لها والحصول علي تقارير صحية حول حالتها وإمكانية نقلها من عدمه.


اصطدام قطارين

تصادم قطارين

قطار سوهاج

قطار طهطا

تصادم قطارين في سوهاج

تصادم قطارين في طهطا

ضحايا ومصابين

سقوط ضحايا

النقل

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