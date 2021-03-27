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تشكيل لجنة هندسية لفحص المباني المجاورة لموقع انهيار عقار جسر السويس

السبت، 27 مارس 2021 06:01 ص
تشكيل لجنة هندسية لفحص المباني المجاورة لموقع انهيار عقار جسر السويس انهيار عقار جسر السويس
كتب عبد الرحمن سيد

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شكلت محافظة القاهرة، لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار شارع تقسيم عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس لبيان مدى تأثرها من الانهيار، كما يتم إجراء معاينة للعقار المنهار لمعرفة سواء صادر له أمر إزالة من عدمه، فيما تتمركز الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط العقار المنهار للقيام بعمليات رفع ركام العقار.

 تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث، وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة  عمليات إنقاذ القاطنين.

 

 

 

 

 


انهيار عقار

جسر السويس

انهيار عقار جسر السويس

عقار جسر السويس

انهيار العقارات

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