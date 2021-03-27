تحرير 487 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم، السبت، من تحرير 487 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط 3 توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 78 مخالفة، وتحرير 102 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 80 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 120 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 104 مخالفة متنوعة.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .