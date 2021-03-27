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بوتين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا تصادم قطارى سوهاج

السبت، 27 مارس 2021 09:57 ص
بوتين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا تصادم قطارى سوهاج الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال

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عبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن تعازيه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سقوط ضحايا إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد أمس الجمعة، بحسب " روسيا اليوم".

تعزية
روسيا اليوم

 


حادث سوهاج

حادث قطارى سوهاج

الرئيس السيسى

بوتين

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