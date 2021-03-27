بلومبرج: إعطاء أكثر من 518 مليون جرعه لقاح كورونا بـ140 دولة حتى الآن

كتبت هند عادل

تجري أكبر حملة تطعيم في التاريخ ضد فيروس كورونا حيث تم إعطاء أكثر من 518 مليون جرعة في 140 دولة حتى الأن، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكاله "بلومبرج" الأمريكية بمعدل حوالي 13.1 مليون جرعة في اليوم.

ووفقا للتقرير، في الولايات المتحدة تلقى عدد أكبر من الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل مما ثبتت إصابته بالفيروس منذ بدء الوباء حتى الآن ، تم إعطاء 137 مليون جرعة في الأسبوع الماضي ، تم إعطاء متوسط 2.62 مليون جرعة في اليوم.

وأوضح تقرير "بلومبرج" ان خطه توزيع اللقاحات في العالم تحدث وكأنها مسابقة حياة أو موت بين لقاح وفيروس، خاصة في ظل سلالات جديدة تهدد بتفشي المرض من جديد، ففي المراحل المبكرة من الحملة ، غالبًا ما تفوق عوامل القابلية الأخرى على تأثير اللقاحات: الطفرات الفيروسية ، الموسمية ، فعالية استخدام الكمامة، والتباعد الاجتماعي بمرور الوقت ، يجب أن تحد معدلات التطعيم المرتفعة من عبء فيروس كورونا حول العالم، حيث يعد تقديم المليارات من اللقاحات لوقف انتشار كورونا في جميع أنحاء العالم أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

من جانب أخر بدأت شركة فايزر الأمريكية، اختبار لقاحها ضد فيروس كورونا على أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر وحتى 12 عاما، وسيحصل حوالي 144 مشاركًا على لقاح من جرعتين بثلاث جرعات مختلفة لاختبار السلامة، وسيتم توسيع التجربة لاحقًا لتشمل 4500 مشارك لاختبار ما إذا كان اللقاح فعالًا فى الوقاية من عدوى كورونا عند الأطفال من عدمه.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد بدأت شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بايونتك في اختبار لقاح فيروس كورونا على الأطفال في أعمار صغيرة، وقالت المتحدثة باسم فايزر شارون كاستيلو إن المتطوعين الأوائل في المرحلة المبكرة من التجربة تلقوا أولى الحقن، وتأمل الشركات أن تتمكن من توسيع نطاق التطعيم إلى تلك الفئة العمرية بحلول أوائل عام 2022