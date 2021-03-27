اليوم السابع
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انطلاق الحملة القومية للتطعيم بالجرعة الثانية ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر غدا

السبت، 27 مارس 2021 01:00 ص
انطلاق الحملة القومية للتطعيم بالجرعة الثانية ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر غدا الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا الاحد ولمدة 3 أيام الجرعة الثانية.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة، أن الحملة تنطلق غدا الأحد في الفترة من 28 مارس وحتى 31 مارس الجارى والمكملة للجرعة الأولى للأطفال من عمر يوم الى عمر 5 سنوات بتطعيم فموى نمط 2 .

 

وتابع أنه من المقرر أن يتم تطعيم 64110 أطفال وذلك من خلال عدد 64 فرقه ثابته و201 فرقه متحركة من منزل الى منزل باجمالى عدد 265 فرقة على مستوى المحافظة، وأن لا يوجد موانع للتطعيم ولا يوجد تعارض بينها وبين التطعيمات الروتينية للأطفال.


تطعيم شلل الاطفال

الغردقة

صحة البحر الاحمر

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