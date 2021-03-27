انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالجيزة غدًا

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمواليد من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، بدءًا من غد الأحد وحتى الأربعاء 31 مارس الجارى، وذلك بأحياء ومراكز وقرى المحافظة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للأطفال.

وأكد محافظ الجيزة، أن عدد الأطفال المستهدفين حوالى مليون وسبعمائة واحد وعشرون ألف طفلاً على مستوى الإدارات الصحية، وسيتم التطعيم من خلال فرق طبية متحركة بالمرور على المنازل والمدارس والحضانات بواسطة الفرق المشتركة من التمريض والمتطوعين، وكذلك من خلال فرق ثابتة بالميادين العامة والأسواق وأماكن التجمعات البشرية فى المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء من خلال عدد 5785 فريقا مدربا .

وأشار المحافظ، إلى أنه تأتى تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومن جانبه قال الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية، إنه تم تجهيز زجاجات الطعوم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة، مناشدًا المواطنين الالتزام بإجراءات الدخول إلى موقع التطعيم لضمان تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.