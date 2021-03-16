10 معلومات لا تعرفها عن الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال فى 28 مارس

كتب ـ وليد عبد السلام

قررت وزارة الصحة والسكان إطلاق الحملة القومية للتطعيم بالجرعة الثانية ضد شلل الأطفال خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس الجارى وذلك من عمر يوم وحتى 5 سنوات.



"اليوم السابع" يستعرض في تحليل معلوماتى استعدادات وزارة الصحة لبدء توفير الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات .



1- بدء إطلاق الحملة العامة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين يوم 28 مارس الجارى بجميع محافظات الجمهورية.



2- تستمر الحملة القومية لاعطاء الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال علي مدار 4 أيام.



3- تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون بجميع أنخاء الجمهورية بالمجان.



4- الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تشمل جميع محافظات الجمهورية.



5- التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.



6- التطعيم فى القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.



7- يشارك في الحملة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال التطعيم .









