اليوم السابع
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اندلاع حريق هائل فى المنطقة الصناعية بـ"هيسينجين" فى السويد.. صور وفيديو

السبت، 27 مارس 2021 07:01 م
اندلاع حريق هائل فى المنطقة الصناعية بـ"هيسينجين" فى السويد.. صور وفيديو حريق السويد
كتب محمد تهامى زكى

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شب حريق هائل، فجر اليوم، فى مستودع داخل المنطقة الصناعية فى منطقة "هيسينجين" بمدينة يوتبورى فى السويد، اليوم السبت، فيما أصدرت السلطات المحلية تعليمات للسكان، بضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ ومنافذ التهوية.

ووفقا لموقعى التلفزيون السويدى SVT و Expressenk، فتبلغ مساحة المبنى المتضرر من الحريق نحو 1900 متر مربع، فيما انتشر الدخان بشكل كثيف فى سماء المدينة، بينما تعمل فرق الإنقاذ على إطفائه قبل وصوله إلى المبانى المجاورة فى المنطقة الصناعية، وتم إرسال حوالى 30 عنصرا من رجال الإطفاء إلى الموقع.

حريق السويد
حريق السويد

من جانبها، قالت خدمة الإنقاذ فى بيان، إنه يتم داخل المبنى المتضرر من الحريق، تخزين السوائل القابلة للاشتعال بكميات كبيرة، وعلى الفور أغلقت الشرطة عدة طرق فى المنطقة.

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وبدوره، قال يوران كارلبوم، الضابط المناوب فى الشرطة الغربية: "نحن هناك ونساعد خدمة الإنقاذ، من غير الواضح كيف بدأ الحريق ولكن من المحتمل أن تقوم الشرطة بإعداد تقرير عن حريق متعمد خلال النهار".

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