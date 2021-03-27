انتقادات لبوريس جونسون بسبب اشتراط "شهادة التطعيم" لدخول البارات والمطاعم

حذر خبير فى علم السلوك من أن إجبار رواد البارات فى المملكة المتحدة على تقديم شهادة لقاح فى محاولة لتشجيع الشباب على أخذ تطعيم كورونا يمكن أن يؤدى إلى "نتائج عكسية".
بحسب شبكة بى بى سى، قال البروفيسور ستيفن ريشر ، مستشار الحكومة ، أن السياسة تخاطر بجعل الإقدام على اللقاحات أسوأ بعد تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون هذا الأسبوع بإن المراجعة تدرس جوازات السفر لأماكن مثل البارات والمطاعم.
اشار البروفيسور ريشر، أن هناك نقصًا فى الدعم لاستخدام جوازات سفر اللقاح لاستبعاد الأشخاص من الأنشطة الاجتماعية.
وقال: "الناس فى الواقع لا يمانعون فى إثبات التلقيح على جوازات السفر حتى يتمكنوا من السفر دوليًا ولكن عندما يتعلق الأمر بالحوافز السلبية - فى الواقع ، منع الناس من حياتهم اليومية ، من النشاط الاجتماعى ، فانه سيؤدى للعمل بطريقة مختلفة تمامًا."
وأضاف أن هذا يمكن أن يتسبب فى مشاكل أخرى مثل الانقسام الاجتماعى والفصل العنصرى الاجتماعي" ويمكن أن يدمر أى شعور كان إيجابيا للغاية بترابط المجتمع خلال فترة الاغلاق.
وأشار البروفيسور رايشر إلى بيانات من دول مثل إسرائيل وألمانيا أظهرت اقتراح جعل اللقاحات إجبارية بالفعل يثنى الناس عن أخذ جرعة.
وحذر حزب المحافظين من أن مثل هذه المتطلبات يمكن أن تخلق "بريطانيا من طبقتين" لأولئك غير القادرين على تناول اللقاح لأسباب طبية.
وفى نفس السياق انتقد بعض أصحاب البارات والمطاعم الاقتراح ، قائلين أن مطالبة العملاء بإبراز جوازات سفر لقاح سيكون "غير عملي".
فى الوقت الحالى ، يحق لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، بالإضافة إلى العاملين فى مجال الرعاية الصحية والاجتماعية والأشخاص المعرضين للخطر سريريًا ، تلقى اللقاح وقد تلقى حوالى 29.3 مليون شخص فى المملكة المتحدة جرعة أولى حتى الآن.
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