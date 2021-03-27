اليوم السابع
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المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

السبت، 27 مارس 2021 10:03 ص
المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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وجهت المدارس الثانوى طلاب الثانوية العامة الذين لم يسجلوا استمارة التقدم للامتحانات بسرعة كتابة البيانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، حيث نوهت بعض المدارس عبر صفحاتها الرسمية بفيس بوك، بأن المدارس غير مسئولة عن تأخر أى طالب فى تسجيل الاستمارة الالكترونية على النت، وأنه فى حالة وجود أى بيانات غير مكتملة فى الاستمارة يجب على الطالب التوجه إلى شئون الطلاب بالمدرسة لتعديل البيانات الخاطئة، على أن يحتفظ الطلاب بالاستمارة بعد طباعتها لحين تسليمها للمدرسة التابع لها الطالب.

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد على عدم وجود علاقة بين امتحانات الثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل، مطالبا بعدم الإسقاط عليها" لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثانى الثانوي.

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: "امتحانات الثانوية العامة إلكترونية فى المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، ولكن لن يمكن الدخول إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان".

وتبحث وزارة التربية والتعليم، كفاءة استخدام شرائح الطلاب أثناء الاختبارات وايجاد حلول لكافة المشكلات، ومدى كفاءة استيعاب الحوسبة السحابية الخاصة لمنصة الاختبارات لجميع الطلاب، ودراسة مدى الاحتياج لزيادة سرعة الانترنت، ومراجعة الشبكات الداخلية والمسارات من الخوادم بالمدارس وحتى الاتصال بالحوسبة السحابية.

 


التربية والتعليم

استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة

استمارة الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

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