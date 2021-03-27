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التعليم: المدارس تواصل استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

السبت، 27 مارس 2021 07:00 ص
التعليم: المدارس تواصل استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدارس الثانوى تواصل استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب ومتاح للطالب تسليم الاستمارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الطالب أيضا الذى لم يتمكن من تسجيل الاستمارة يستطيع تسجيلها سواء من خلال المدرسة أو الدخول على موقع الوزارة.
 
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، لن تترك الوزارة والمدارس الثانوى أى طالب يرغب فى التقدم للامتحانات حتى تمكنه من تسجيل الاستمارة الإلكترونية وتسليمها للمدارس فى أى وقت ولكن على الطلاب سرعة كتابة البيانات بالاستمارة وطباعتها وتسليمها للمدارس حتى يستطيع الإدارات التعليمية حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات خلال الأيام المقبلة.
 
كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد على عدم وجود علاقة بين امتحانات الثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل، مطالبا بعدم الإسقاط عليها" لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثاني الثانوي.
 
وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: "امتحانات الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، ولكن لن يمكن الولوج إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان".
 
وتبحث وزارة التربية والتعليم، كفاءة استخدام شرائح الطلاب أثناء الاختبارات وايجاد حلول لكافة المشكلات، ومدى كفاءة استيعاب الحوسبة السحابية الخاصة لمنصة الاختبارات لجميع الطلاب، ودراسة مدى الاحتياج لزيادة سرعة الانترنت، ومراجعة الشبكات الداخلية والمسارات من الخوادم بالمدارس وحتى الاتصال بالحوسبة السحابية.
 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

تسجيل استمارة الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

التعليم

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