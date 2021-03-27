الكويت تسجل 1548 اصابة بكورونا و 6444 حالة فى الاردن

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ترفع إجمالي الحالات إلى 225 ألف و980 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الـ 24 ساعة الماضية شهدت شفاء 1253 حالة، ترفع إجمالي حالات الشفاء إلى 210 ألف و24 حالة، لتصل نسبة الشفاء من المرض حتى الآن إلى 92.9%.

وأكدت الوزارة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت وفاة 12 حالة جراء مضاعفات الفيروس، ترفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1270 حالة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تعالج في العناية المركزة بلغ 242 حالة، فيما بلغت الحالات التي ثبت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14 ألف و686 حالة.

وذكرت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9656 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات منذ بداية الجائحة وحتى الآن مليونين و15 آلف و114 فحصاً، وبذلك تبلغ نسبة الإصابات الجديدة من لعدد المسحات 16%.

وأكدت وزارة الصحة أن التطعيم الطريقة المثلى لإنهاء جائحة كورونا.

أعلن الأردن أمس الجمعة تسجيل 97 حالة وفاة بالإضافة إلى 6444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان مشترك لرئاسة الوزراء الأردنية ووزارة الصحة أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 6374 حالة وفاة و577734 إصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف البيان أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ اليوم 4144 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 468037 حالة في حين تتلقى 3372 حالة العلاج في المستشفات.

وأشار البيان إلى أن السلطات الصحية أجرت اليوم حوالي 41 ألف فحص مخبري للتحري عن إصابات بالفيروس وشكلت نسبة الفحوص الايجابية نحو 15.7 بالمئة ليرتفع العدد الإجمالي للفحوصات منذ بدء انتشار الجائحة الى نحو 5.705 مليون عينة.