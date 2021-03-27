اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مارس 2021 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القومى للمرأة بالقليوبية يطلق حملة "احميها من الختان" غدا بقرى شبين القناطر

السبت، 27 مارس 2021 05:30 م
القومى للمرأة بالقليوبية يطلق حملة "احميها من الختان" غدا بقرى شبين القناطر مبادرة أحميها من الختان
القليوبية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، انطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار "احميها من الختان"، والتى تنطلق اعتبارا من غدا الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام حتى الـ 30 من مارس الجارى.

جاء ذلك خلال ورشة العمل وجلسة تدريب الرائدات والتى عقدت بفرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد مقرر الفرع، وبحضور شيرين بركات المقرر المناوب للفرع بالقليوبية، وسحر عبيد ممثلا عن الأمانة العامة، وفريق العمل بالفرع، لتدريب 50 رائدة ريفية، وذلك إيذانا بانطلاق حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الختان والمسؤولية القانونية تجاه تلك القضية.

وأشارت الدكتورة جيهان فؤاد، إلى أن الحملة تستهدف ٨ قرى بمركز شبين القناطر هى "الحصافة والسلمانية" خلال يوم الأحد، وقري "نوى وعرب الشراقوة وعرب الشعارة" يوم الإثنين، وقرى "كفر الصهبى وكفر الشيخة سالمة وكفر الدير" يوم الثلاثاء خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ مارس.

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، أن الحملة تأتى بمشاركة مكتب شكاوي المرأة بالفرع لاستقبال شكاوي السيدات، يذكر أن مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية تنفذ فيه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


اخبار القليوبية

المجلس القومى للمرأة بالقليوبية

احميها من الختان

لا للختان

ختان الإناث

شبين القناطر

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قومى المرأة بالبحر الأحمر ينظم حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"

الإثنين، 22 مارس 2021 12:17 م

"القومى للمرأة" بالإسماعيلية ينظم ندوة بعنوان "احميها من الختان"

الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:21 م

نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يدعمن حملة "احميها من الختان"

السبت، 06 فبراير 2021 05:25 م

القومى للمرأة ببنى سويف يستهدف 50 ألف مواطن فى ثانى أيام حملة احميها من الختان

الأحد، 06 ديسمبر 2020 09:16 م

القومى للمرأة بالغربية: استهدفنا 108150 مواطنا فى حملة احميها من الختان

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 08:53 م

ختام فعاليات حملة طرق أبوب "احميها من الختان" بالبحر الأحمر.. صور

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 12:42 م

قومي المرأة ببني سويف: استهدفنا 19 ألف و786 سيدة فى حملة "احميها من الختان"

الجمعة، 10 يوليه 2020 01:50 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة