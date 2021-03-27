القومى للمرأة بالقليوبية يطلق حملة "احميها من الختان" غدا بقرى شبين القناطر

القليوبية فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، انطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار "احميها من الختان"، والتى تنطلق اعتبارا من غدا الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام حتى الـ 30 من مارس الجارى.

جاء ذلك خلال ورشة العمل وجلسة تدريب الرائدات والتى عقدت بفرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد مقرر الفرع، وبحضور شيرين بركات المقرر المناوب للفرع بالقليوبية، وسحر عبيد ممثلا عن الأمانة العامة، وفريق العمل بالفرع، لتدريب 50 رائدة ريفية، وذلك إيذانا بانطلاق حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الختان والمسؤولية القانونية تجاه تلك القضية.

وأشارت الدكتورة جيهان فؤاد، إلى أن الحملة تستهدف ٨ قرى بمركز شبين القناطر هى "الحصافة والسلمانية" خلال يوم الأحد، وقري "نوى وعرب الشراقوة وعرب الشعارة" يوم الإثنين، وقرى "كفر الصهبى وكفر الشيخة سالمة وكفر الدير" يوم الثلاثاء خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ مارس.

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، أن الحملة تأتى بمشاركة مكتب شكاوي المرأة بالفرع لاستقبال شكاوي السيدات، يذكر أن مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية تنفذ فيه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".