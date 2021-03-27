القبض على عاطل وسيدة وراء سرقة محل هواتف محمولة بالموسكى

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، في القبض على عاطل و سيدة سرقوا مبلغ مالى وهواتف محمولة من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة بمنطقة الموسكى ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة ، من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة (35 هاتف محمول مختلفة الأنواع - مبلغ مالي - 2 جهاز DVR ) من داخل المحل ملكه .

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (عامل سابق بالمحل "محل البلاغ" ، إحدى السيدات) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية بمنطقة سكنها بمدينة السلام بالقاهرة ، وضبط بحوزتها (3 هاتف محمول "من متحصلات واقعة السرقة") وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب .

كما أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الهارب بمسكنه الكائن بأصل بلدته بمحافظة الشرقية ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بالتحريات أقر بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية وهواتف محمولة داخل المحل ملكه ، اختمرت فى ذهنه فكره سرقته ، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمة الثانية ، وتمكن من التسلل لداخل المحل بأسلوب "التسلق " والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار ، وتم بإرشاده ضبط (25 هاتف محمول -مبلغ مالى - 2 جهاز DVR) المُستولى عليهم من محل المجنى عليه ، وأقر بقيامه بالتصرف فى باقي الهواتف المحمولة المستولى عليها بالبيع لدى أحد الأشخاص وإنفاقه باقي المبلغ المالي المُستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.