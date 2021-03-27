السيطرة على حريق بمصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان دون خسائر فى الأرواح

الزقازيق / أ ش أ /

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب بمصنع للمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان، نتج عنه إصابة عاملين باختناق والتهام النيران لكمية كبيرة من المواد الخام من المنتج النهائي، ولم يسفر الحادث عن خسائر فى الأرواح.

وذكرت محافظة الشرقية فى بيان اليوم، أن مدير أمن الشرقية إبراهيم عبد الغفار، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق فى مصنع للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان ، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بإشراف العميد محمد العادلى حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها للمصانع المجاورة.

وتوصلت المعاينة الأولية إلى أن المصنع مكون من 4 طوابق وأن الحريق اندلع فى المدخنة والطابق الثانى وساعدت سرعة الرياح على انتشار النيران بسرعة أكبر، وتم تحرير محضر بالحريق ،وإرساله للنيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية ،وقرر انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتكثيف التحريات إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.