السكة الحديد تحدد طرق حجز تذاكر القطارات المكيفة والعادية.. اعرف التفاصيل

كتب رضا حبيشى

حددت هيئة السكة الحديد طرق حجز تذاكر القطارات، حيث تشمل وسيلة الحجز التقليدية المتمثلة فى شبابيك الحجز بالمحطات، بالإضافة لإتاحة الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى على الإنترنت، وأبليكشن الحجز عبر الموبايل، وكذلك بمنافذ الحجز الخارجية بالأندية والجامعات.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن لديها 196 شباكا مكيفا و97 شباكا مميزا فى محطاتها المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يوجد 33 منفذ حجز خارجى موزعة بالهيئات القضائية والنوادى والجامعات.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه يمكن الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول، بجانب حجز التذاكر بواسطة ماكينة صرف التذاكر الذاتية TVM الموجودة بمحطات (القاهرة – بنها- - سيدى جابر- الاسكندرية – الجيزة – المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- نادى6 أكتوبر ).

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة وموقع الحكومة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، كما يمكن الحجز بماكينات التذاكر المحمولة بالقطارات ودفاتر المتحصلات الموجودة مع الكمسارية داخل القطارات وعلى مداخل المحطات.