اليوم السابع
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الرى تتوقع عدم سقوط أمطار غدًا على المحافظات

السبت، 27 مارس 2021 02:30 م
الرى تتوقع عدم سقوط أمطار غدًا على المحافظات حالة الطقس - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر التابع لوزارة الموارد المائية والرى، عدم سقوط أمطار غداً الأحد، فيما يسود اليوم طقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف إلى مائل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال حتى وسط الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا

وتتشكل السحب على مناطق شمال الجمهورية، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من سواحل شمال الدلتا، وعن حركة الرياح نشطة إلى قوية على البحر الأحمر والخليجين، معتدلة إلى نشطة بباقى الأنحاء يصحبها هبات قوية أحيانًا على مناطق من الصعيد و الصحراء الغربية.

أما عن حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا إلى مضطرب و البحر الأحمر مضطرب إلى شديد الاضطراب و غير ملائم للأنشطة البحرية.

 


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