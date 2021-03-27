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الرئيس السيسي يتابع مع مدبولى و7 وزراء حادثة تصادم قطاري سوهاج

السبت، 27 مارس 2021 11:57 ص
الرئيس السيسي يتابع مع مدبولى و7 وزراء حادثة تصادم قطاري سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة حادثة تصادم قطاري سوهاج".

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