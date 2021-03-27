اليوم السابع
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السبت، 27 مارس 2021 12:20 م
خالد صلاح
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الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

السبت، 27 مارس 2021 11:45 ص
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلا من اللواء حازم أحمد محمود أحمد خليل؛ للتعزية في وفاة الدكتورة فينيس كامل جودة، والعميد عمر سرحان؛ للتعزية في وفاة اللواء حسن محمد لطفي سلطان.. وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.

 


الرئيس السيسى

مصر

تعزية

فينيس كامل جودة

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