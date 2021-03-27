الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلا من اللواء حازم أحمد محمود أحمد خليل؛ للتعزية في وفاة الدكتورة فينيس كامل جودة، والعميد عمر سرحان؛ للتعزية في وفاة اللواء حسن محمد لطفي سلطان.. وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.