اليوم السابع
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الحماية المدنية تواصل جهودها للبحث عن مفقودين أسفل عقار جسر السويس المنهار

السبت، 27 مارس 2021 04:57 م
الحماية المدنية تواصل جهودها للبحث عن مفقودين أسفل عقار جسر السويس المنهار عقار جسر السويس المنهار
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتشال جثمان أحد سكان العقار منذ قليل، مؤكدا مواصلة الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية لرفع أنقاض عقار جسر السويس التابع لحى السلام، المنهار فجر اليوم، والبحث عن وجود ضحايا تخت الأنقاض.

 

 وذكر بيان للمحافظة أنه تم خروج 18 حالة من مصابى عقار السلام من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم ومازال 6 حالات يتلقون العلاج بالمستشفى وحالتهم مستقرة.

 

وأكد محافظ القاهرة أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى. 

 

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حى السلام 1) وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل 23 حالة اصابة إلى مستشفى السلام و3 حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الانقاض.

 

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

 


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القاهرة

محافظة القاهرة

السلام

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