اليوم السابع
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الحماية المدنية تنجح في انتشال جثمان من تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

السبت، 27 مارس 2021 04:32 م
الحماية المدنية تنجح في انتشال جثمان من تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار عقار جسر السويس المنهار
كتب سيد الخلفاوى

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انتشلت قوات الحماية المدنية جثمان أحد ضحايا عقار شارع الثلاجة بمنطقة جسر السويس المنهار بالقاهرة، سودانى الجنسية، ليرتفع عدد الضحايا لـ 9 وفيات و24 مصابا خرج منهم 18 حالة وبقية الحالات تتلقى العلاج. ودفعت محافظة القاهرة بـ 6 سيارات نقل كبيرة لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين.

وتواصل قوات الحماية المدنية رفع أنقاض العقار المنهار فجر اليوم بشارع الثلاجة المتفرع من جسر السويس بمحافظة القاهرة، للبحث عن المفقودين، وذلك بعد إنقاذ 24 شخصا مصابا وانتشال 5 حالات وفاة.

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خروج 18 حالة من مصابى عقار السلام و 6 حالات يتلقون العلاج، حالتهم مستقرة، بمستشفى السلام، حيث تفقد المحافظ مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحى السلام .

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم ، مؤكدًا أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضى و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حى السلام 1) وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل 23 حالة اصابة إلى مستشفى السلام و3 حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الانقاض .

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة .

 


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السلام

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