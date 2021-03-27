الاتحاد الاوروبى يعتمد ميزانية برنامج إيراسموس بلس للفترة من 2021 وحتى 2027

كتب أحمد علوى

اعتمدت المفوضية الأوروبية ميزانية برنامج ايراسموس بلس للفترة من 2021 وحتى 2027.

ويقدر الغلاف المالي المخصص للبرنامج للسنوات السبع المقبلة، بميزانية قدرها 26.2 مليار يورو حيث كانت الميزانية السابقة محددة بـ 14.7 مليار يورو للفترة من 2014-2020 ، يضاف إليها حوالي 2.2 مليار يورو من ميزانيات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي لتحفيز الابتكار في التعليم.

ويمول إيراسموس بلس الذي يعتبر برنامج الاتحاد الأوروبي في مجال التعليم والتدريب والشباب والرياضة، مشاريع التعاون في المجالات العلمية عبر الحدود لـ 10 ملايين أوروبي من جميع الأعمار والخلفيات.

وقال ماجريتيس شيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية: "أرحب بإطلاق برنامج برنامج إيراسموس الجديد، الذي أثبت نفسه كواحد من النجاحات العظيمة التي حققها الاتحاد الأوروبي"، مضيفة "سنستمر في تقديم فرص التعلم لمئات الآلاف من الأوروبيين والمستفيدين من البلدان الشريكة، فأثناء توفير تجربة التنقل والتفاهم المشترك التي تغير حياة الأوروبيين، سيساعدنا هذا البرنامج أيضًا في تحقيق طموحنا لبناء أوروبا أكثر عدلاً وأكثرصداقة للبيئة"

على صعيد التعاون الدولي يهدف إيراسموس بلس إلى تعزيز التآزر والتضامن في مختلف ميادين التعليم والتدريب والشباب وجذب العناصر الفاعلة الجديدة من عالم العمل و المجتمع المدني وتحفيز أشكال جديدة من التعاون.