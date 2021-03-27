وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية - أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 3 أيام من نشره في الصحيفة الرسمية، على أن يظل قائما حتى تعلن الحكومة الأسبانية نهاية الأزمة الصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا.



وأوضحت أن القرار لا ينطبق على سائقي شاحنات النقل، والأشخاص الذين يعبرون بشكل دوري من أجل العمل، وكذلك من يعيشون داخل أسبانيا في نطاق 30 كيلومترا من الحدود الأسبانية-الفرنسية.

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ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت الحدود ارتفاعا في أعداد الفرنسيين العابرين للحدود إلى أسبانيا لزيارة المطاعم والمقاهي والحانات المفتوحة في العاصمة مدريد والمناطق الأخرى مع استمرار تطبيق إجراءات الإغلاق العام في فرنسا.