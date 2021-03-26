أسعار النفط تسجل 62.49 دولار لبرنت و59.21 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم، 62.49 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 54 سنتا أو ما يوازي 0.9%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.21 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 65 سنتا أو ما يوازي1.1 %.
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تقدر بنحو 3%، وذلك بعد تسجيل أسعار النفط انخفاضا حوالي 6% خلال الأسبوع الماضي كنتيجة لتأثر توقع الطلب علي النفط بتجدد إجراءات الإغلاق في الدول الأوروبية مع تفشي الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.
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