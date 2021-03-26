اليوم السابع
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الجمعة، 26 مارس 2021 02:59 م
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أسعار النفط تسجل 62.49 دولار لبرنت و59.21 دولار للخام الأمريكى

الجمعة، 26 مارس 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 62.49 دولار لبرنت و59.21 دولار للخام الأمريكى نفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم، 62.49 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار  54 سنتا أو ما يوازي 0.9%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.21 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 65 سنتا أو ما يوازي1.1 %. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تقدر بنحو 3%، وذلك بعد تسجيل أسعار النفط  انخفاضا حوالي 6% خلال الأسبوع الماضي كنتيجة لتأثر توقع الطلب علي النفط بتجدد إجراءات الإغلاق في الدول الأوروبية مع  تفشي الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.
 
 
 

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