استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
-الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو
-البطاطس 3.5 جنيه
-البصل الأبيض بـ 5 جنيهات
-البصل الأحمر بـ 7جنيهات
-الكوسة بـ6 جنيهات للكيلو
-الجزر بـ 5 جنيهات
-الخيار بـ5.5 جنيه.
-الجوافة بـ9 جنيهات
- الباذنجان الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلو
-الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات للكيلو جرام.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات
-الفلفل الألوان بـ20 جنيها.
-الليمون بـ 20 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيها.
-التفاح السكرى بـ26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفى بـ9 جنيهات.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ8.5 جنيه.
-البرتقال بسرة بـ8.5 جنيه.
-البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.
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