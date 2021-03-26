استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

‏‎-الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو

-البطاطس 3.5 جنيه

-البصل الأبيض بـ 5 جنيهات

-البصل الأحمر بـ 7جنيهات

-الكوسة بـ6 جنيهات للكيلو

-الجزر بـ 5 جنيهات

-الخيار بـ5.5 جنيه.

-الجوافة بـ9 جنيهات

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلو

-الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات للكيلو جرام.

- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 حنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات

-الفلفل الألوان بـ20 جنيها.

-الليمون بـ 20 جنيها.

-الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيها.

-التفاح السكرى بـ26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفى بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.

- البسلة بـ8.5 جنيه.

-البرتقال بسرة بـ8.5 جنيه.

-البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.