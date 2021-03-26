5 صور تبرز تحركات الإسعاف المكثفة مع وقوع حادث قطارى سوهاج لإنقاذ المصابين

كتب محمود مقبول

بمجرد وقوع حادث قطاري سوهاج، تحركت سيارات الإسعاف بصورة مكثفة، وتواجدت فى محيط حادث قطارى سوهاج فى مركز طهطا، وذلك لنقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم العلاج لهم، فيما أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تمت زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).



سيارات الإسعاف بمحيط الحادث لانقاذ المصابين

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

سيارات الإسعاف تنقل المصابين

وأكد "مجاهد" توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجى تم الدفع بهم كدعم طبى من المركز القومى لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج.



وصول سيارات الاسعاف

سيارات الإسعاف فى موقع تصادم قطارين بسوهاج

وتابع "مجاهد" أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

نقل مصابى حادث تصادم قطارين بسوهاج