4 أطعمة تحميك من الأمراض والشيخوخة.. أهمها سمك السلمون

ندى سليم

النظام الغذائي الصحى يساعدك على الوقاية من الأمراض المختلفة وزيادة متوسط العمر والحماية من امراض الشيخوخة المبكرة، والتمتع بحياة صحية سليمة، وهناك بعض الأطعمة الغذائية التي تعمل على تعزيز صحتك، طبقا لما ورد في موقع اكسبريس.



أطعمة تعزز من طول العمر

ومن أهم تلك الأطعمة التي تعزز طول العمر والمناعة وصحة جسمك:



1.تناول منتجات الألبان قليلة الدسم:



مثل الزبادى الغني بالكالسيوم الضروري لصحة العظام وقليل الدهون، كما أنها توفر بكتيريا صحية تساعد على صحة الأمعاء، كما أن الاستهلاك المنتظم لمنتجات الألبان المخمرة يزيد من عدد العصيات اللبنية التي تساعد في تحسين وظيفة المناعة.

2. المشمش الأسود:



يعد مصدر كبير لمضادات الأكسدة الأنثوسيانين، وهى مركبات تلعب دورًا رئيسيًا في حماية أجسامنا، فهو مضاد للالتهابات وموسع للأوعية، مما يعني أنه يساعد في قمع الالتهاب الضار في الجسم ، ويعزز المناعة وصحة القلب.

3. سمك السلمون:



يعتبر السلمون مصدرًا وفيرًا لفيتامين د والذى يساعد في مقاومة التدهور المعرفي والاكتئاب وهشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 والسرطان.

4. تناول الكبد وصفار البيض:



لأنه غنى بفيتامين د أيضا وكل منهما يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن والحديد الذى يحافظ على صحة العيون والعظام والعمليات الايضية والحفاظ أيضا على صحة الخلايا وتقليل خطر الإصابة بالالتهابات، وتعزيز صحة الأمعاء والمثانة.