10 معلومات لا تعرفها عن نظام الرى الذكى.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

تعمل وزارة الموارد المائية والرى على تطوير تطبيقات نظم للرى الذكى، والتى تُسهم فى ترشيد المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل، من خلال ربط احتياجات النبات بدرجة رطوبة التربة، وعدد من العوامل الأخرى مثل الملوحة ودرجة الحرارة وغيرها. وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات لا تعرفها عن نظام الرى الذكى.

1- تواكب هذه الأنظمة أحدث التكنولوجيات في الاتصالات ونظم المعلومات وإنترنت الأشياء.

2- تسهم أنظمة الري الذكي في تحسين جودة المزروعات ووقايتها من الأمراض المحتملة.

3- تساعد على تعظيم الاستفادة من وحدة المياه من خلال خفض تكاليف الري ورفع كفاءة الأعمال الزراعية، بما ينعكس إيجابياً على المزارع المصري وتحسين الأمن الغذائي.

4- تساعد هذه الأنظمة فى تجنب الممارسات الزراعية الخاطئة والمتابعة المستمرة لكفاءة العمالة وتحديد المشاكل والتحديات في الوقت المناسب، واتخاذ القرارت الوقتية للحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالنبات.

5- تبين مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه.

6- يساهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

7- يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع من خلال جهاز يقوم بإرسال رسالة عن حالة المياه في التربة على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع، بما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الرى.

8- تم إنتاج وحدة للتحكم الذكي في عملية الري تعمل بالطاقة الشمسية، بحيث تشتمل إلى جانب قياس درجة رطوبة التربة على قياس درجه حرارة التربة، وإرسال هذه القياسات فى رسائل نصية على هاتف المزارع.

9- يمكن التحكم في ماكينات الري أوتوماتيكياً أو يدوياً بناء على البيانات المقاسة، والفحص الذاتي لوحدة التحكم الذكي لبيان حالة البطارية، وذلك بإرسال رسالة تحذيرية في حالة انخفاض كفاءة البطارية لضمان استمرارية عمل الجهاز بعيد عن تدخل العنصر البشرى.

10- تعاقدت وزارة الموارد المائية والرى مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج (3500) جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة لتوزيعه على المزارعين.