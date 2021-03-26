وزير العدل ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

كتب إبراهيم قاسم

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل وجميع المستشارين والعاملين بديوان عام الوزارة بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطارى سوهاج، داعيا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمنح المصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.