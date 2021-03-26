وزير العدل ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل وجميع المستشارين والعاملين بديوان عام الوزارة بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطارى سوهاج، داعيا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمنح المصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
وزير العدل ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاجالجمعة، 26 مارس 2021 09:08 م
المستشار عمر مروان
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