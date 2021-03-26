اليوم السابع
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وزير العدل ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 09:08 م
وزير العدل ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج المستشار عمر مروان
كتب إبراهيم قاسم

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نعى المستشار عمر مروان وزير العدل وجميع المستشارين والعاملين بديوان عام الوزارة بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطارى سوهاج، داعيا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمنح المصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
 
 

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الحوادث

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