وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يؤكدان تطبيق إجراءات الوقاية بالمساجد.. فيديو

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم إغلاق أى مسجد لن يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للمساجد داخل قرى ومدن المحافظة.

واكد الوزير أن الفترة الماضية شهدت افتتاح 75 مسجدا داخل محافظة بنى سويف، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح أكثر من 50 مسجدا اليوم الجمعة على مستوى الجمهورية.