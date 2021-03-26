وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يؤكدان تطبيق إجراءات الوقاية بالمساجد.. فيديو

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل ديوان عام محافظة بنى سويف، لتغطية لقاء وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف بقيادات أوقاف المحافظة، حيث أكد الوزير خلال لقائه بقيادة مديرية أوقاف بنى سويف، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بصورة كاملة داخل المساجد.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم إغلاق أى مسجد لن يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للمساجد داخل قرى ومدن المحافظة.
واكد الوزير أن الفترة الماضية شهدت افتتاح 75 مسجدا داخل محافظة بنى سويف، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح أكثر من 50 مسجدا اليوم الجمعة على مستوى الجمهورية.
وكان استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في مستهل زيارته لبني سويف اليوم الجمعة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة ،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن رجال الدين المسيحي بالمحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة