وأكّد أنّ الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستتّخذ إجراءات لتأمين السكان وكفّ أيدي هذه العصابات التي لا دين لها ولا قانون، مطمئنا السكان بتسيير دوريات عسكرية لحفظ الأمن والآمان.