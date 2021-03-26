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لقى 13 مدنياً على الأقلّ مصرعهم في هجمات مسلّحة استهدفت ثلاث قرى في منطقة تيلابيرى في غرب النيجر بالقرب من الحدود مع مالى، وقال تيجاني ابراهيم كاتييلا، حاكم تيلابيري، حسبما أفادت قناة (فرانس 24)، اليوم /الجمعة/ - "إنّ ستّة أشخاص لقوا مصرعهم في زيبانى-كورا زينو، وشخصاً واحداً في زيباني كورا-تيىجى وستّة أشخاص في غادابو، وبالتالي فإنّ الحصيلة هي 13 قتيلاً"، معربا عن قلقه من تصعيد العنف وانعدام الأمن الذى يتفشّى في المنطقة، مشيرا إلى أنه في البداية كانت جباية الزكاة ومن ثم سرقة المواشي واليوم يُقتل المدنيّون.