مقتل محتجين فى بنجلادش خلال اشتباك مع الشرطة بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء الهند

كوكس بازار (رويترز)

لقى 4 أشخاص حتفهم بعد أن أطلقت الشرطة النار على محتجين قالت إنهم هاجموا مركزا أمنيا فى مدينة تشيتاجونج فى بنجلادش، اليوم الجمعة خلال مظاهرة ضد زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى للبلاد.

وقال شهود إن العشرات أيضا أصيبوا فى العاصمة داكا عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع فى اشتباكات مع محتجين استخدموا العنف.

وقال المسؤول بالشرطة رفيق الإسلام إن الآلاف من مؤيدى جماعة إسلامية تتهم مودى بتهميش الأقلية المسلمة فى الهند تدفقوا من المساجد بعد صلاة الجمعة للاحتجاج على الزيارة.

وقال لرويترز فى إشارة إلى محتجين "اضطررنا لإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى لتفريقهم عندما دخلوا مركز شرطة وقاموا بأعمال تخريب واسعة".

ولم يذكر رفيق الإسلام شيئا عن استخدام الرصاص الحى من قبل الشرطة، وقال محمد علاء الدين وهو مسؤول آخر فى الشرطة إن مستشفى فى تشيتاجونج استقبل ثمانية أشخاص مصابين بطلقات نارية مضيفا "توفى أربعة منهم متأثرين بإصاباتهم".