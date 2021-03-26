اليوم السابع
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مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى انقلاب سيارة داخل ترعة بالبحيرة

الجمعة، 26 مارس 2021 10:48 ص
مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى انقلاب سيارة داخل ترعة بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث انقلاب سيارة بمركز المحمودية فى البحيرة، وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين استقبال مستشفى المحمودية، "ش. ح. ا"25 سنة جثة هامدة و"ك .ج" مصاب بكسر فى الفخذ الأيمن والأيسر  و"ح. ع. ا" مصاب بكدمات فى الوجه واشتباه نزيف داخلي، وذلك بسبب حادث سير، أدى لانقلاب سيارة بإحدى ترع مركز المحمودية.
 
وتم وضع المتوفى في ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة وتحويل المصابين الى مستشفي دمنهور التعليمى، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 
 

 


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البحيرة

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