اليوم السابع
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محافظ القليوبية: تلقينا 225 ألفا و694 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

الجمعة، 26 مارس 2021 02:39 م
محافظ القليوبية: تلقينا 225 ألفا و694 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية فريق المحافظات

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صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم بلغت 225 ألفا و694 طلبا على مستوى المحافظة، موضحا أنه وجه رؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجاري طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال  السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021.

وأكد الهجان، على استمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ووجه المحافظ، مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.


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محافظ القليوبية

طلبات التصالح

التصالح فى مخالفات البناء

مخالفات البناء

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