محافظ الأقصر يكشف تفاصيل مشروعات الصرف بالمدن ضمن مبادة "حياة كريمة"

الأقصر – أحمد مرعى

قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية فى دعم كافة أنحاء المحافظة فى خطوط الصرف الصحى، حيث ارتفعت نسب العمل فى توصيل خطوط الصرف الصحى والمحطات مؤخراً بنسبة كبيرة للغاية، حيث تم الانتهاء والتسليم النهائى لمحطة مياه إسنا الجديدة (الشيخ مسكين) والتسليم الابتدائى الجزئى لخطوط المياه للشبكة، والتى تخدم 350 ألف نسمة بطاقة 61 ألف م3/يوم والتى تم بدء الأعمال بها منذ عام 2006 بتكلفة وقدرها 364 مليون جنيه.

وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من النجاحات التى تمت فى قطاع الصرف الصحى بالمحافظة مؤخراً، أنه تم النهو والتسليم النهائى لمحطة مياه الأقصر (غرب النيل ) وشبكاتها والتى تخدم ما يقرب من 160 ألف نسمة، بطاقة 68 الف م3/يوم والتى تم بدء الأعمال بها منذ عام 2010، بتكلفة وقدرها 163 مليون جنيه، وجارٍ عمل توسعات مياه أرمنت بطاقة 68 ألف م3/يوم والتى ستخدم مدينة أرمنت بالكامل وحواجرها بتكلفة 139.771 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 85% وتاريخ النهو المتوقع 31/12/202، وتم إحلال وتجديد محطة مياه الأقصر الشرقية طاقة 51 ألف م3/ يوم وخط الشبكة الرئيسى لها من قبل شركة المياه والصرف الصحى بتكلفة 16 مليون جنيه، وتم نهو ودخول الخدمة لبوستر مياه بطاقة 25 ل.ث عند مزلقان التم بالأقصر لتحسين الضغوط بمنطقة شرق السكة، والقضاء على ظاهرة ضعف المياه بالمنطقة، كما تم نهو خزان الديمقراط بارمنت بطاقة 500 ألف م3/يوم وجارٍ العمل بخزان الرياينة، وخزان أرمنت الحيط بطاقة إجمالية 3000 الف م3/يوم وبنسبة تنفيذ 75%.. علما بأنه بدأ العمل بهذه الخزانات منذ عام 1997.

وشدد المستشار مصطفى ألهم، أنه من أبرز النجاحات فى مشروعات الصرف الصحى تم توقيع عقود (بروتوكولات) وبدء الأعمال بصرف صحى مدينة الأقصر (القباحى الشرقى – الترعة – البنى ) بنسبة تنفيذ 59% لخدمة المواطنين وتجنبا لارتفاع منسوب المياه الجوفية والتلوث البيئ، وتم نهو وتسليم 5 محطات رفع بصرف صحى اسنا بتكلفة 367 مليون جنيه، وجارٍ نهو العمل بمحطة رفع رقم 1 ونسبة التنفيذ الكلية للمشروع 96%.

وأضاف المحافظ، أنه جارٍ العمل بصرف صحى النمسا بنسبة تنفيذ 15%، والنجوع بحرى بنسبة تنفيذ 97%، وتم نهو وتسليم نهائى لمحطات الرفع (4 محطات ) وشبكات الانحدار بصرف صحى أرمنت بتكلفة 180 مليون جنيه والجارى العمل به منذ 1996، وجارٍ نهو العمل بشبكات دنقل كأعمال إضافية، وجارٍ العمل بصرف صحى الرزيقات قبلى، والرزيقات بحرى، والرياينه بأرمنت بتكلفة 250 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 25% والمتوقف منذ عام 2010، وتم نهو صرف صحى البياضية، والحبيل بتكلفة 110 ملايين جنيه، وجارٍ العمل بصرف صحى البغدادى بتكلفة 200 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 50%.

وأوضح المحافظ، أنه تم نهو صرف صحى الطود الجديدة (مرحلة أولى ) بتكلفة 103 ملايين جنيه، وجارٍ العمل بالمرحلة الثانية بتكلفة 140 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 70%، وكذلك جارٍ العمل بصرف صحى الطود القديمة (5 محطات رفع ) بتكلفة 130 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ كلية 70%، وجارٍ العمل بصرف صحى مركز الزينية (الزينية قبلى وبحرى، العشى، المدامود قبلى وبحرى، الصعايدة) بتكلفة 406 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ كلية 70%، علما بأن صرف الزينية قبلى وبحرى، والصعايدة، متوقف منذ عام 2010، وجارٍ العمل بصرف صحى الطارف القديم بالقرنة بتكلفة 95 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 55%.

وأكد محافظ الأقصر، أنه من المقرر أن يتم البدء بصرف صحى الضبعية والمتوقف منذ عام 2010 بعد توفير موقعى محطتى الرفع للشركة المنفذة، وجارٍ مراجعة واعتماد التصميمات الخاصه بتوسعات محطة معالجة الرواجح والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 306 ملايين جنيه، وتم نهو توسعات محطة المعالجة بالحبيل نظام برك الأكسدة طاقة 36 ألف م3/يوم بتكلفة 300 مليون جنيه، وتم إحلال وتجديد ورفع كفاءة لمحطات رفع رئيسية وفرعية وتوصيل وصلات منزلية من قبل شركة المياه والصرف الصحى، وجارٍ أعمال إحلال وتجديد (خطة الشركة 2020-2021 ) بقيمة 22 مليون جنيه.