مباحث سوهاج تحرر طفلا تم اختطافه بسبب خلافات عائلية مع أبناء عمومته

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج من استعادة طفل، اختطفه أبناء عمومته بسبب خلافات سابقه مع والده، إبان تواجدهما بدولة الكويت، بعد مراقبة عدة أكمنه ثابتة متحركة بقرية بلصفوره، دائرة مركز سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من العميد محمد علام، مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود بلاغ إلى المركز من عامل يفيد باختطاف نجله أثناء لهوه أمام المنزل، واتهم أبناء عمومته بارتكاب الواقعة.

وعلى الفور وجه مدير أمن سوهاج، تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي وبرئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية بالاشتراك وفرع الأمن العام بسوهاج، ضباط وحدة مباحث المركز، وإدارة البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها وإعادة المختطف.

تم تشكيل فريق البحث برئاسة العقيد أحمد ضاحى، مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد صقر، رئيس وحدة مباحث المركز، والرائد أحمد صابر، معاون أول المباحث، وتبين من التحريات بتقدم عامل ببلاغ أفاد فيه أنه أثناء لهو نجله أمام المنزل تم إختطافه وأتهم أبناء عمومته بإرتكاب الواقعة، وسبب ذلك وجود خلافات سابقة بينهما أبان عملهما بدولة الكويت وأفاد المبلغ بورود إتصال هاتفي من رقم مجهول على هاتف شقيقه وقرر خلاله المتصل بأن الطفل برفقته.

وعلى الفوروعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم وضع خطة بحث هادفة كان من أهم بنودها الإستعانة بالتقنيات الحديثة كاميرات مراقبة وشركات المحمول للمساهمة في تحديد شخصية مرتكبي الواقعة، وإعادة مناقشة المبلغ تفصيلياً للوقوف على خلافاته وما يرقي منها لإرتكاب الواقعة، وتنشيط المصادر السرية للإستعانة بهم في كشف غموض تلك الوقائع.

حيث أسفر التطبيق الجيد لها إلى أن وراء إرتكاب عاملين أحدهما سبق إتهامه " 4 " قضايا ما بين إصابة خطأ وسلاح وتبديد ومشاجرة وآخرهم القضية جنح مركز سوهاج لسنة 2008 " مشاجرة وضرب " حيث تخلي المتهمين عن الطفل المختطف وتم العثور عليه بأحدي الطرق بالقرية محل إقامته عقب شعورهم بتضييق الخناق عليهما.

تم إعداد عدة أكمنه ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمان وبحوزة الأول الهاتف المستخدم في الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة مستخدمين في ذلك سيارة والمستأجرة من إحدى معارض السيارات في غختطاف الطفل والسيارة المستخدمة في الواقعة والخاصة بشقيق المتهم الأول والمستخدمة في التخلي عن الطفل المذكور تم ضبطهما بإرشادهما، وأضافا بقيامهما بخطف الطفل بسبب وجود خلافات عائلية بين المتهم الأول ووالد الطفل المذكور، تم التحفظ علي السيارتين والهاتف المحمول تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.