كل ما تريد معرفته عن وزن الجسم المثالى للمرأة وطرق للتغذية السليمة

كتب - محمود جلال

كشف اختصاصي التغذية العلاجية الهندى لإيشي خوسلا طرق إدارة وزن الجسم لدى النساء، وفى التقرير التالي نرصد عددا من النصائح الفعالة لإدارة الوزن، حسب ما نشر فى موقع Onlymyhealth.

ما هو وزن الجسم المثالي للمرأة في الفئة العمرية 25-35 سنة؟

عند أخذ الوزن المثالي يتم حسابه بشكل أفضل من خلال مؤشر كتلة الجسم، وهو النسبة بين الطول ووزن الجسم.



الجسم المثالي للمرأة

مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم هما أداتان تحددان الوزن المثالي واللياقة البدنية، ولكن هناك أداة أخرى مهمة موقع الدهون، إذا كنت تقع في النطاق الصحيح لمؤشر كتلة الجسم ولكنك لا تزال تعاني من دهون البطن أو دهون البطن، فيجب معالجتها.

هل بدائل السكر مفيدة فى إنقاص الوزن؟

يقوم الكثير من الناس بخفض السكر لفقدان الوزن وهو أمر جيد لأن السكر ليس مفيدًا للجسم على الإطلاق، في الواقع، يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى تدمير صحتك من نواح عديدة وزيادة الوزن أحدها، لذلك أصبحت بدائل السكر مفيدة جدا مثل القطرات الخالية من السكر في إدارة الوزن، كما أنه بدلًا من تناول الأطعمة السكرية تناول الأطعمة التى تحتوى على السكر الطبيعي مثل الفواكه أو الفواكه المجففة مثل الزبيب، المشمش، الخوخ.



خفض السكر لفقدان الوزن

ما هى طرق التغذية السليمة فى النظام الصحي؟

هناك العديد من المواد الغذائية التي يقال إنها خالية من الدهون ولكنها تحتوى على دهون متحولة ضارة بوزنك، وتناول الطعام بطريقة معقولة ومستدامة هو مفتاح فقدان الوزن، إذا كنت تعرف ما تأكله ومتى تأكل وكيف تأكل، فإن معظم المشاكل يمكن حلها، القضية الرئيسية هى أن الناس لا يعرفون ماذا يأكلون وبأى نسب، حتى الأشياء الصحية يجب أن تستهلك بالكمية المناسبة.