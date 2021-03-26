اليوم السابع
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قنا تدفع بـ20 سيارة إسعاف وعناصر من الهلال الأحمر لإغاثة مصابى قطار سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 06:16 م
قنا تدفع بـ20 سيارة إسعاف وعناصر من الهلال الأحمر لإغاثة مصابى قطار سوهاج حادث تصادم قطارين بطريق طهطا
قنا_ صابر سعيد

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نعت محافظة قنا في بيان رسمي، ضحايا حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج اليوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين. 

وتقدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بخالص التعازى لأهالي وأسر الضحايا.
 
كما وجه محافظ قنا، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة ، لاستقبال أي مصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تمام شفائهم حيال الاستعانة بمستشفيات المحافظة. 
 
وأوضح الداودي، أنه تضامناً مع محافظة سوهاج في الحادث  الأليم تم الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف مجهزه وعدد 1 سيارة دعم، بالإضافة إلى تحرك عدد 20 عنصرا من الهلال الأحمر، والدفع  بطاقم طبي  مكون من 18 عنصرا طبيا وكميات من أكياس الدم والمحاليل والقطن والمستلزمات الطبية كما تم الدفع بعدد 2 سيارة إنقاذ بري بالأطقم المستعدة باتجاة محافظة سوهاج فور وقوع الحادث بأتجاه محافظة سوهاج فور وقوع الحادث. 
 
 
 

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