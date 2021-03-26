علماء أمريكيون يعملون على تطوير لقاحا يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا

كتبت هند عادل

يعمل باحثون في جامعة فرجينيا الأمريكية على تطوير لقاح قد يحمي الناس من جميع سلالات فيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية رأى فريق في جامعة فيرجينيا نتائج واعدة مع لقاحهم في تجارب الحيوانات حيث منع إصابة الخنازير بفيروس كورونا، ووفقا للتقرير سيساعد المرشح الجديد الجسم على محاربة سلالات الفيروس التاجي الحالية والمستقبلية، بما في ذلك العامل الممرض الذي يسبب كورونا وحتى نزلات البرد.



لقاح كورونا

وقال الفريق البحثى إن اللقاح سيكون أسرع وأسهل في التوزيع من اللقاحات الأخرى، وكذلك أرخص من الجرعات المتاحة بمقابل دولار واحد فقط.

واستخدم الباحثون في جامعة فيرجينيا منصة تضع قطعة من الحمض النووي الفيروسي المركب في بكتيريا الإشريكية القولونية المعدلة وراثيًا، والتي تخلق بروتين سبايك على سطحها مما يساعد الجسم على التعرف عليها حتى يتمكن من بناء الأجسام المضادة.

وقال الدكتور ستيفن زيشنر من جامعة فيرجينيا:"ما نريد القيام به هو التفكير في المستقبل ومحاولة إيجاد لقاحات في المستقبل قد تحمي من المتغيرات التي بدأت تظهر".

وأوضح زيشنر: "لقد رأينا أن هناك جزءًا واحدًا من الفيروس يسمى ببتيد الاندماج ، والذي يساعد الفيروس على الاندماج في الخلايا التي سوف يصيبها حيث يطلق المعلومات الجينية في الخلايا المستقبلية لذلك هناك محاولات لصنع لقاح لذلك".