طوارئ بمستشفيات المنيا والدفع بـ10 سيارات لإسعاف مصابى حادث قطارى سوهاج

وأكد محافظ المنيا، أنه تم التواصل والتنسيق مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حيث تم الدفع ب 10سيارات إسعاف من المحافظة لتقديم الدعم اللازم، ووجه المحافظ برفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة الحادث.