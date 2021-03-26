اليوم السابع
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الجمعة، 26 مارس 2021 05:52 م
خالد صلاح
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طوارئ بمستشفيات المنيا والدفع بـ10 سيارات لإسعاف مصابى حادث قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 04:42 م
طوارئ بمستشفيات المنيا والدفع بـ10 سيارات لإسعاف مصابى حادث قطارى سوهاج حادث تصادم قطارين بطريق طهطا
المنيا - حسن عبد الغفار

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نعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ببالغ الحزن والأسي شهداء حادث تصادم قطارين بمحافطة سوهاج اليوم ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، معربا عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد محافظ المنيا، أنه تم التواصل والتنسيق مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حيث تم الدفع ب 10سيارات إسعاف من المحافظة لتقديم الدعم اللازم، ووجه المحافظ برفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة الحادث.
 
 

 


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