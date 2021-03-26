طوارئ بمستشفيات المنيا والدفع بـ10 سيارات لإسعاف مصابى حادث قطارى سوهاج

نعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ببالغ الحزن والأسي شهداء حادث تصادم قطارين بمحافطة سوهاج اليوم ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، معربا عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكد محافظ المنيا، أنه تم التواصل والتنسيق مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حيث تم الدفع ب 10سيارات إسعاف من المحافظة لتقديم الدعم اللازم، ووجه المحافظ برفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة الحادث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة