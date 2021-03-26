اليوم السابع
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طوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال الحالات الحرجة فى حادث قطاري سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 03:48 م
طوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال الحالات الحرجة فى حادث قطاري سوهاج الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، مقدمًا خالص العزاء إلى أهالي وأسر الضحايا، سائلًا الله أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
ووجه الدكتور الخشت، عميدة كلية طب قصر العيني، ومدير المستشفيات الجامعية إلى إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي حادث تصادم القطارين؛ وتقديم ما يلزم من خدمات علاجية، مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أي جهة للمساندة في حال طلبها، ودعا رئيس جامعة القاهرة جميع المنتسبين للجامعة إلى التبرع بالدم لمصابي الحادث.
 
كما عبر رئيس جامعة القاهرة، عن كامل الدعم والمساندة لأهالي الضحايا والمصابين، والوقوف في مساندة الدولة التي لا تتأخر عن أبنائها، وعزمها القوي والمستمر على إنهاء هذا النمط من الكوارث.
 
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء التعليم العالى والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابى حادث تصادم القطارين ، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث. 
 
 
وكلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ، بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أى خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث. 
 
وعبر رئيس الوزراء، عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

 


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تصادم قطارين في سوهاج

تصادم قطارين في طهطا

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سقوط ضحايا

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