النيابة العامة تهيب بكافة الجهات عدم إصدار أية بيانات عن حادث قطارى سوهاج

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم قطارى بسوهاج، مشددة أنها تتولى التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.