النيابة العامة تهيب بكافة الجهات عدم إصدار أية بيانات عن حادث قطارى سوهاج

أهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم قطارى بسوهاج، مشددة أنها تتولى التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.
النيابة العامة تهيب بكافة الجهات عدم إصدار أية بيانات عن حادث قطارى سوهاجالجمعة، 26 مارس 2021 03:06 م
المستشار حمادة الصاوى - النائب العام
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