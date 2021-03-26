اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مارس 2021 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة العامة تهيب بكافة الجهات عدم إصدار أية بيانات عن حادث قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 03:06 م
النيابة العامة تهيب بكافة الجهات عدم إصدار أية بيانات عن حادث قطارى سوهاج المستشار حمادة الصاوى - النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم قطارى بسوهاج، مشددة أنها تتولى التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.


اصطدام قطارين

تصادم قطارين

قطار سوهاج

قطار طهطا

تصادم قطارين في سوهاج

تصادم قطارين في طهطا

ضحايا ومصابين

سقوط ضحايا

النقل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة