صور.. وكيل أوقاف الأقصر يتفقد العمل فى إنشاءات 5 مساجد بمدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة ميدانية فى مركز ومدينة الطود، للمرور على الطبيعه على مشروعات بناء المساجد التي تنفذها المديرية فى خطتها لهذا العام، والوقوف على نسب التنفيذ المحققه والاطلاع عن قرب عن طبيعه معدلات الإنجاز بها، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفى إطار المتابعة المستمرة والمتوالية للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر.

وشملت جولة وكيل أوقاف الأقصر، المرور على المساجد التالية:- "مسجد نجع الوحده بمركز ومدينة الطود - مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود - مسجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود - مسجد المجمع الاسلامى بقربه العبور بمركز ومدينة الطود - مسجد الفاروق عمر بقربه الشيخ سلطان بمركز ومدينة الطود".

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، أن هذه الجوله هى الثانيه له على هذه المساجد، وكان من ثمرات الجولة الأولى على هذه المساجد، وذلك بتاريخ 2021/2/12 التوجيه بسرعه إستلام مسجد الخوالد بالطود والذى تم افتتاحه لاقامه الشعيره به يوم الجمعه الماضيه الموافق 2021/3/19، وكان ختام الجولة بمسجد مصطفى زارع بمنشيه النوبه بالطود، حيث إرتقى وكيل الأوقاف المنبر وألقى خطبه الجمعه وكانت بعنوان ( الحلال بين والحرام بين).



إنشاءات 5 مساجد بمدينة الطود



أوقاف الأقصر يتفقد العمل فى إنشاءات 5 مساجد



تجهيزات وانشاءات المساجد المختلفة بمدينة الطود