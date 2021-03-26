صور.. مصرع 5 وإصابة العشرات فى إعصار شديد يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية

كتب رويترز

اجتاحت أعاصير قوية ولاية ألاباما الأمريكية، فأودت بحياة ما لا يقل عن خمسة وأصابت عشرات آخرين ودمرت أحياء بأكملها، وسُجلت حالات الوفاة المؤكدة فى بلدة أوهاتشى التى يقطنها نحو 1200 فى الركن الشمالى الغربى من الولاية. وقالت وكالة إدارة الطوارئ فى مقاطعة كالهون إن إعصارًا دمر منازل واقتلع أشجارا وقطع خطوط الكهرباء.

وأضافت الوكالة أن فرق الإنقاذ تعتنى بالناجين المصابين وتبحث عن ضحايا آخرين، وتسبب الإعصار فى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان.

وأظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعى صفا من المبانى بالقرب من أوهاتشى تعرضت لدمار كلى أو جزئي.

وقالت حاكمة ولاية ألاباما كاى آيفى فى بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعى "يواصل الطقس الخطير فى التأثير على أجزاء من ولاية ألاباما، وأحث من هم فى مسار هذه الأعاصير والعواصف على البقاء فى حالة تأهب قصوى".



الإعصار بيلهام يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية و يدمر العديد من المبانى



الإعصار بيلهام يجتاح ولاية ألاباما و يدمر العديد من المبانى



الإعصار بيلهام يجتاح ولاية ألاباما و يدمر مبانى



الإعصار بيلهام يجتاح ولاية ألاباما الأمريكية