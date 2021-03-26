"صحة قنا" تدفع بفريق طبى للمساعدة فى علاج مصابى حادث قطارى سوهاج.. صور

قنا صابر سعيد

توجه فريق طبى من مستشفيات قنا، برئاسة الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور بدوي المعاون، المشرف العام على الصحة بشمال قنا، إلى سوهاج للمساعدة في علاج المصابين في حادث تصادم قطاري طهطا والذي أسفر عن مصرع 32 وإصابة 108.

وقال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الفريق الطبي ضم أطباء وتمريض، ومعهم أكياس دم ومستلزمات طبية ومحاليل، توجهوا إلى مستشفيات سوهاج، للمساعدة في علاج المصابين في الحادث.

وكانت قد أرسلت قنا 20 سيارة إسعاف وعدد من أفراد الهلال الأحمر لمعاونة مستشفيات سوهاج والاطقم الطبية هناك.