اليوم السابع
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"صحة قنا" تدفع بفريق طبى للمساعدة فى علاج مصابى حادث قطارى سوهاج.. صور

الجمعة، 26 مارس 2021 07:08 م
"صحة قنا" تدفع بفريق طبى للمساعدة فى علاج مصابى حادث قطارى سوهاج.. صور فريق طبي للمساعدة في علاج مصابى حادث قطارى سوهاج
قنا صابر سعيد

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توجه فريق طبى من مستشفيات قنا، برئاسة الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور بدوي المعاون، المشرف العام على الصحة بشمال قنا، إلى سوهاج للمساعدة في علاج المصابين في حادث تصادم قطاري طهطا والذي أسفر عن مصرع 32 وإصابة 108.

 

وقال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الفريق الطبي ضم أطباء وتمريض، ومعهم أكياس دم ومستلزمات طبية ومحاليل، توجهوا إلى مستشفيات سوهاج، للمساعدة في علاج المصابين في الحادث.

 

وكانت قد أرسلت قنا 20 سيارة إسعاف وعدد من أفراد الهلال الأحمر لمعاونة مستشفيات سوهاج والاطقم الطبية هناك.

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اصطدام قطارين

تصادم قطارين

قطار سوهاج

قطار طهطا

تصادم قطارين في سوهاج

تصادم قطارين في طهطا

ضحايا ومصابين

سقوط ضحايا

النقل

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